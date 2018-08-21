Херсонский городской суд взял под стражу еще двоих подозреваемых в покушении на убийство исполняющей обязанности управделами мэрии Херсона, активистки Екатерины Гандзюк, которую облили кислотой. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры, пишут "Украинские новости".

"Еще двоим избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца без права залога", - сообщила представитель ведомства. По ее словам, 22 августа суд изберет меру пресечения пятому оставшемуся подозреваемому.

Напомним, Гандзюк облили кислотой 31 июля во дворе ее дома. Она получила 30% ожогов всего телаю 3 августа министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что сотрудники Нацполиции задержали подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. 6 августа член коллегии МВД Украины, нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является Николай Новиков, 1978 г.р., уроженец Херсона, ранее судимый по статье "кража" и за незаконное обращение с оружием, он является членом одной из преступных группировок Херсонской области. По его словам, мотивом преступления могла быть критика Е.Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц". Херсонский горсуд 6 августа избрал Н.Новикову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Ранее "Страна" сообщала, что Луценко поставил под сомнение алиби подозреваемого в нападении на Гандзюк.

Также мы писали о том, что суд арестовал второго подозреваемого по делу о нападении на херсонскую активистку.