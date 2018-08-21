В Днепропетровской области 13-летняя София Касьян выпрыгнула из окна. Трагедия произошла в Кривом Роге неделю назад, когда девочка прыгнула с балкона своей квартиры. Сейчас она находится в реанимации Днепропетровской областной детской больницы на улице Космической в Днепре в тяжелом состоянии.

Знакомые отмечают, что девочка была подписана на группы в социальных сетях, одна из которых - новая смертельная игра "Момо", передает местный сайт Наше мисто. Ее называют новым "Синим китом".

Видео: youtube.com/Надзвичайні новини. ICTV

Пресс-секретарь полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская рассказала, что будут проверять ноутбук и телефон девочки, чтобы выяснить, была ли София участником подобных групп.

Позже полиция сообщила, что ни одного случая доведения до самоубийства с помощью так называемых групп смерти или других групп в соцсетях на Днепропетровщине не обнаружено.

"По всем фактам детских и подростковых самоубийств полиция проводит полное и объективное расследование. За 8 месяцев текущего года в Днепропетровской области зарегистрировано 9 фактов суицидов среди несовершеннолетних и 11 фактов попыток самоубийств" - рассказала начальник отдела ювенальной превенции УПД Анна Карпеченково 21 августа во время брифинга. - Большинстве случаев причиной суицидов были нестабильной психологическое состояние несовершеннолетнего, конфликт с родителями или сверстниками".

Ранее "Страна" уже сообщала, что в сети распространяется смертельная игра Момо.

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