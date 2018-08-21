В минувшую субботу, 18.08.2018, в Украине обручилась рекордное в этом году количество пар - 2980. Об этом сообщила заместитель Министра юстиции по государственной регистрации Елена Сукманова, передает сайт Минюста

"18 августа 2018 стало нынешним рекордом по количеству бракосочетаний. 2980 пар получили свидетельства о браке. Это даже больше, чем на нынешний День святого Валентина, когда поженились почти 2400 пар. Учитывая, что до конца года больше не предвидится ни красивых дат, ни праздников влюбленных, этот рекорд уже вряд ли будет побит", - сказала Елена Сукманова.

По ее словам, больше всего пар 18 августа поженились в Днепропетровской области - 435, в Харьковской - 243, Запорожской - 207, Одесской - 187. В городе Киев поженились 312 пар.

Она также напомнила, что в этом году в Украине свадебный бум пришелся на День Валентина (почти 2400 браков), на 8 августа (почти 1860 браков) и на 18 августа (почти 3000 браков). Впереди еще 28 августа, но на него запланировано всего 1200 бракосочетаний, добавила Елена Сукманова.

"Верить или не верить в магию чисел - это дело каждого, но по нашей статистике день свадьбы абсолютно не влияет на его прочность. Те, кто поженились в красивые даты, разводятся в среднем так же часто, как и те, кто женился в обычный день. Думаю, в этом вопросе главную роль играют любовь, уважение, взаимопонимание и умение идти на компромиссы", - сказала заместитель Министра юстиции.

Как сообщала "Страна", ранее на 20-летии свадьбы хозяина рынка "Привоз" спела группа Ленинград и пришла Собчак в свадебном платье.

Мы писали, что нардеп Светлана Залищук вышла замуж за британского юриста Вэйна Джордаша.

Ранее мы писали, что тысячи пар в Украине собрались расписаться в дни августа с тремя восьмерками.