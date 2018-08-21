Печерский райсуд Киева обязал ГПУ расследовать нарушения среди руководства страны, которые привели к гибели тысяч людей в Иловайском и Дебальцевских котлах. Об этом написал у себя в Facebook нардеп, заглавы Комитета Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Виталий Куприй.

"14 августа суд постановил определение, которым обязал Генеральную прокуратуру расследовать преступления Президента Порошенко, начальника Генштаба Муженко, экс-Министра обороны Гелетея, экс – командующего сектора "Д" генерал – лейтенанта Литвина и Главного военного прокурора Матиоса, предусмотренных рядом статей Уголовного Кодекса Украины, в том числе по госизмене", - сообщил он.

Он отметил, что речь идет "о виновных в Иловайской трагедии и Дебальцевском котле, дезертирстве и преступных приказах генералов, их непрофессионализме и равнодушия, а также покрывательстве этих преступлений военными прокурорами".

"Виновные лица также должны ответить за военный парад августа 2014 года, когда так необходимая солдатам техника не спасала жизнь героям, а использовалась для пиара и показухи", - подчеркнул Куприй.

Кроме того, суд указал на необходимость расследовать факты "захвата главной военной прокуратурой недвижимого имущества семьи экс-нардепа Александра Шепелева на сумму более 100 миллионов долларов".

Куприй также приложил сканы соответствующего определения суда.

Фото: facebook.com/kupriyofficial

Ранее "Страна" сообщала, что ветераны Иловайска поправили отчет Генпрокуратуры о причинах трагедии.

Также мы писали об итогах расследования Иловайской трагедии. Полный текст отчета Генпрокуратуры.