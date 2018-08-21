Украинская певица Светлана Лобода, которая 20 августа выступила с концертом в Юрмале (Латвия), произвела фурор в сети снимком с российской певицей Аллой Пугачевой. Снимок Лобода опубликовала в своем Instagram.

Фото: instagram.com/lobodaofficial/

Так, Лобода и Пугачева сфотографировались в гримерке после концерта Светланы. Примадонна позировала в кожаных мини-шортах, демонстрируя стройные ноги. Пользователи сети сочли, что 69-летняя Алла Борисовна выглядит "моложе и женственнее" Лободы. "Мне кажется, или АБ (Алла Борисовна Пугачева, - Прим.ред.) выглядит лучше и естественнее?", "Какая Алла Борисовна клевая", "Пугачева лучше Лободы выглядит!", "Ножки то, у Аллы Борисовны, еще ничего", "Худышка", "Моложе чем Лобода", - писали юзеры.

При этом не все писали хвалебные отзывы, некоторые сочли, что Пугачевой пора перестать худеть, так как это ее старит, а также пора завязывать с пластикой, кто-то заметил ретушь из-за странной волнистости пола на фото.

Как сообщала "Страна", ранее Пугачева поразила поклонников юным образом в шортах.

Мы писали, что Пугачева превратилась в брутальную рок-диву на съемках клипа.

СМИ также сообщили, что Пугачева с Галкиным отправились в Европу за видом на жительство.