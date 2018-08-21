Нацбанк на 22 августа понизил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 1 копейку до 27,8 гривень за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны на 22 августа установлен на уровне 2 770,9475 гривни за 100 долларов (+1,2795).

В то же время курс европейской валюты подрос сразу на 24 копейки до 3187,1438 гривен за 100 евро. 21 августа он оставлял 3162,9609 гривен за 100 евро.



Курс российского рубля составляет 4.1248 гривен за 10 российских рублей.

Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 17 августа составил 300,6 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $260,9 млн.

Ранее "Страна" сообщала, что экономисты рассказали, как на межбанке спасают гривню.

Также мы писали о том, что банкиры объяснили укрепление гривню на валютном рынке, но осторожны в прогнозах.