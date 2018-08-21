В мексиканском городе Гвадалахара приняли закон, который разрешает секс в общественных местах. Отдельно уточняется, что такой секс не должен вызывать претензий у других. Об этом сообщает NBC Washington.

После вступления его в силу полицейские лишатся права задерживать и штрафовать эксгибиционистов или людей, которые занимаются сексом в общественных местах, на пустырях, в автомобилях и там, где их могут увидеть посторонние.

Сторонники закона считают, что полиции следует сосредоточиться на борьбе с преступностью и не отвлекаться на людей, которые занимаются сексом на улице из-за отсутствия денег на номер в отеле. Их противники считают секс в общественных местах проблемой морали и утверждают, что такой закон упростит жизнь насильникам и педофилам.

10 августа сообщалось, что камеры видеонаблюдения в московском парке "Зарядье" фиксируют большое количество занятий сексом между посетителями. По мнению главного архитектора столицы, это свидетельствует о том, что люди чувствуют себя безопасно и комфортно.

Как сообщала "Страна", в Швеции вступил в силу закон об обязательном согласии на секс.

Напомним, что в Европе запретили фотографироваться на документы с дуршлагом на голове.