Вернувшийся в Украину из РФ после отбывания наказания в исправительной колонии в Кировской области (РФ) гражданин Украины Александр Костенко будет отвечать на вопросы следствия после периода реабилитации, отмечает генеральный прокурор Юрий Луценко.

На брифинге во вторник в Киеве Луценко рассказал, что уголовное производство, в котором фигурирует Костенко, не закрывалось, а так как мера пресечения не избиралась, то он не задерживался, передает Интерфакс-Украина.

"Безусловно, после определенного периода акклиматизации, реабилитации в Украине он будет отвечать на вопросы следователя", - сказал генпрокурор. Он пояснил, что если речь будет идти о незаконном хранении оружия, то это статья в подследственности полиции. "Если же речь шла о чем-то большем, дождемся результатов следствия", - подчеркнул Луценко.

По словам генпрокурора, украинские граждане должны отвечать за свои действия на территории Украины.

Ранее появилась информация, что украинские правоохранители прекратили расследование открытого против Костенко уголовного дела.

Напомним, что осужденный в России крымский активист Евромайдана Александр Костенко вернулся в Украину. Он вышел на свободу из российской исправительной колонии № 5 в городе Кирово-Чепецк Кировской области 3 августа в связи с окончанием срока заключения. Его обвиняли в том, что якобы во время Евромайдана в Киеве в феврале 2014 года он нанес телесные повреждения сотруднику крымского спецподразделения "Беркут".

Ранее "Страна" в материале "Возвращение Костыля" писала, как Александр Костенко проделал путь от "российского агента" до "большого молодца".