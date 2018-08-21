В Сумах сегодня, 21 августа, полицейский автомобиль на пешеходном переходе сбил двух человек. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Это уже второе ДТП с участием полицейского авто в городе за последние двое суток.

Сегодня, будучи за рулем автомобиля Lanos, полицейский наехал на двоих пешеходов. Авария случилась в 14:07 на перекрестке улиц Ивана Сирко и Интернационалистов. Пострадавшие - 14-летняя девочка и 29-летняя женщина, в это время переходили дорогу по пешеходному переходу. Они госпитализированы в больницу.

Полицейского задержали и направили на прохождение медицинского освидетельствования на наличие в крови алкоголя.

Но в этот раз начальство областной полиции не отмолчалось. По данному факту следственным подразделением начато уголовное производство. В настоящее время по согласованию процессуального руководства прокуратуры области решается вопрос о задержании водителя.

Напомним, 19 августа полицейская машина Prius на "зебре" столкнулась с "Ауди", вылетела на тротуар и травмировала нескольких человек. Полицейские двигались со включенной сиреной и, по их словам, следовали на вызов. Двое из семи пострадавших пешеходов сейчас находятся в тяжелом состоянии. Среди них - девушка 1994 года рождения.

Также мы писали о том, что стало известно, куда мчались на сиренах патрульные в Сумах, которые спровоцировали ДТП с 5 пострадавшими.