21 августа в Одессе на улице Академика Вильямса неизвестный несколько раз выстрелил в одессита. Пострадавший госпитализирован в больницу с ранениями грудной клетки и предплечья. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

Предварительно установлено, что телесные повреждения мужчина получил от неизвестного, который подбежал к его припаркованному автомобилю и сделал несколько выстрелов из, предположительно, травматического оружия.

На место происшествия прибыли полицейские. Обстоятельства происшествия выясняются. Полицией принимаются меры по установлению и задержанию подозреваемого.

Фото: od.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", именно в Одессе задержали киллера из Приднестровья, у которого на улице отпала борода. Отметим, что в Одессе мужчина хранил арсенал оружия в схроне и продавал его на интернет-форумах.