Генеральная прокуратура готовит сообщение о подозрении директору Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику в разглашении данных досудебного расследования. Об этом Украинским Новостям сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, фоноскопическая экспертиза подтвердила подлинность голоса Сытника на записях с "оффрекордс" с журналистами, где обсуждался вопрос личной жизни сожительницы бывшего прокурора сил Антитеррористической операции Константина Кулика Татьяны Немец.

"Он не имел права разглашать эти данные, поскольку это данные досудебного расследования", - сообщил он.

Ранее,записи этой неформальной беседы были обнародованы в СМИ, после чего по Сытнику была назначена проверка на предмет возможного разглашения сведений, составляющих государственную тайну, а также проведения должностными лицами НАБУ и САП розыскных и негласных следственных действий в отношении Немец.

Следствие считает, что Сытник разгласил сведения об обстоятельствах ее личной жизни, которые не были рассекречены в установленном законом порядке, а потому имели статус государственной тайны.

Ранее Печерский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре изъять документы, которые находятся во владении Специализированной антикоррупционной прокуратуры по делу о возможном разглашении государственной тайны и данных досудебного расследования директором НАБУ Сытником.

Как сообщала "Страна", суд обязал Сытника и Холодницкого расследовать еще одно дело против Луценко.

Ранее главу НАБУ Сытника обвинили во вмешательстве в выборы президента США.

Мы писали, что НАБУ анонсировало новые "пидозры" для народных депутатов.