Известный американский бизнесмен Илон Маск удалил свою страницу из Instagram и расстался со своей девушкой, певицей Граймс. Об этом сообщает Business Insider.

Cкриншот: instagram.com/elonmusk

На страницу бизнесмена было подписано более 8 млн человек.

Возможно решение "сбежать" из соцсети связано с недавней перепалкой Маска и певицы Азилии Бэнкс. Ранее медиа сообщали, что Бэнкс была в гостях у Маска и его нынешней девушки Граймс и между ними произошла ссора.

Точные подробности перепалки неизвестны, однако после конфликта Бэнкс опубликовала у себя в Instagram несколько "сториз" на тему. Девушка рассказала, что Маск вел себя неподобающе и предлагал устроить секс втроем. Также Азилия раскритиковала его подругу певицу Граймс, назвав ее "наркоманкой в грязных кроссовках".

Около восьми часов назад Бэнкс выложила у себя в "сториз" сообщение для Илона Маска с просьбой дать ей свой номер телефона.

Cкриншот: instagram.com

Вероятно, примерно в то же время или позже миллиардер удалил свой аккаунт. По версии таблоидов, из-за скандала Илон Маск и Граймс перестали встречаться: певица и предприниматель отписались друг от друга в Twitter.

Напомним, Илон Маск-за постоянных проблем со своей компанией Tesla начал употреблять наркотики "в рекреационных целях". Сам бизнесмен признался, что пережил "самый тяжелый и мучительный" период своей карьеры, но "худшее еще впереди". Он добавил, что очень часто находится на фабрике по 3-4 дня подряд и вообще не выходит на улицу. Иногда он проводит на работе 120 часов в неделю.

Ранее "Страна" сообщала, что Илон Маск пожаловался на здоровье и бессонницу из-за напряженного рабочего графика.

Также мы писали о том, что Маск начал отношения с девушкой, которая придумала необычную шутку про искусственный интеллект.