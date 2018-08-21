Россия не может совершить обмен Олега Сенцова, который находится в российской тюрьме, на российских заключенных в Украине, так как он имеет гражданство и России, и Украины. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на пресс-конференции, пишет "Интерфакс".

"Что касается Сенцова, (Дмитрия - Прим. Ред.) Штыбликова и так далее, у них получились по факту два гражданства. И согласно украинской Конституции, их граждане выдаче не подлежат на территорию России - так же, как и у нас граждане не подлежат выдаче на другую территорию", - сказала Москалькова.

Поэтому, по ее словам, здесь нужно искать какую-то новую правовую форму. По мнению уполномоченного, между Россией и Украиной должно быть заключено двустороннее соглашение о статусе лиц с двумя гражданствами. В соглашении должно быть оговорено, что эти люди признаются гражданами и одного, и другого государства, и к ним должны допускаться консулы и уполномоченные по правам человека, добавила она.

"Мне кажется, что надо предоставить этим гражданам право выбрать себе гражданство и отказаться от (второго - Прим. Ред.). Есть граждане, которые заявляют о том, что хотели бы выйти из украинского гражданства или из российского, но согласно нашему законодательству и украинскому, человек под стражей не имеет права выйти из гражданства", - сказала Москалькова.

Омбудсмен выразила надежду на то, что в результате переговоров МИДов двух стран и других компетентных органов решение будет найдено.

Напомним, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима за подготовку теракта. 14 мая Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.

Ранее "Страна" сообщала, что в России заявили, в каком случае начнут кормить Сенцова принудительно.

Также мы писали о том, что в МИД Украины напомнили, что Сенцов голодает в российской колонии уже 100 дней.