Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова и другие российские представители отвергли предложенную встречу в Минске для обсуждения инициативы Киева об обмене 36 российских граждан на удерживаемых в РФ украинцев.

Об этом во вторник, 21 августа, заявила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

"К сожалению, российская сторона и омбудсвумен РФ Т.Москалькова отвергли инициативу встретиться в Минске и обсудить инициативу Украины о передаче РФ 36 ее граждан в обмен на политзаключенных Кремля", - отметила она.

Вместе с тем, она официально проинформировала представителей РФ и ОБСЕ о том, что 22 россиянина, осужденных в Украине за подготовки терактов, диверсии, шпионаж, участие в незаконных вооруженных формированиях и военных действиях, написали обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой переместить их на территорию РФ в обмен на украинцев, удерживаемых в российских тюрьмах.

Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко заявила о готовности Киева обменять 36 граждан России, осужденных в Украине за преступления против территориальной целостности, на находящихся на территории Российской Федерации украинских политзаключенных.

Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Как сообщала "Страна", в МИД Украины напомнили, что Сенцов голодает в российской колонии уже 100 дней.

Напомним, что уже 22 заключенных в Украине гражданина России просят Путина об обмене на украинцев.