Церемония памяти жертв вторжения в Чехословакию войск под советским руководством в 1968 году переросла в протест против премьер-министра Чехии Андрея Бабиша. Об этом во вторник, 21 августа, пишет Associated Press.

Отмечается, что сотни людей освистали премьера, когда он прибыл на церемонию перед зданием чешского общественного вещания в центре Праги - месте, где вспыхнули уличные бои между невооруженными гражданскими и захватническими войсками, в результате которых погибли 17 человек.

У здания собралось около ста активистов местных общественных организаций и участников пражских протестов. Когда появился Бабиш, они стали выкрикивать: "Позор!», "Бабиш — лгун!", "Долой правительство, опирающееся на поддержку коммунистов!". В руках активисты держали баннеры "Правящие совместно с коммунистами позорят память жертв оккупации 1968 года", "Не дадим осквернять память павших".

Premiér z bezprostřední blízkosti možná v nejhorších chvílích své politické kariéry - podruhé... Bez komentáře... pic.twitter.com/ZO9OAGN7M5 — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) 21 августа 2018 г.

Видео: twiitter.com/R_Bartonicek

Видео: twiitter.com/pavlina_kosova

Ранее чехи протестовали против коммуниста-куратора правоохранителей. Также сообщалось, что Андрей Бабиш и его партия ANO проводила переговоры с другими политическими силами по формированию нового кабинета министров.

В начале июня президент Чехии Милош Земан повторно назначил Бабиша премьером Чехии.

В начале года парламент Чехии лишил неприкосновенности премьера Андрея Бабиша.