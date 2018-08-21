В Киевском следственном изоляторе один из арестантов убил сокамерника "чтобы заменить ему голову". Трагедия произошла в палате санчасти СИЗО.

Мужчину в Киевском следственном изоляторе (Лукьяновский СИЗО) лишили жизни элементом оконной рамы. Об этом передает УНИАН со ссылкой на источник в Государственной уголовно-исполнительной службе.

По информации собеседника издания, инцидент произошел в палате санчасти СИЗО, где содержатся "люди с признаками психических расстройств". Один мужчина нанес другому удар по голове элементом оконной рамы.

Позже арестант объяснил свои действия тем, что увидел на голове соседа кровь и "решил заменить ему голову". Начато уголовное производство.

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