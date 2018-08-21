Генеральный прокурор Юрий Луценко предлагает сделку со следствием блогеру и экс-первому зампредседателя правления ПАО "Укргазвыдобыча" Алексею Тамразову, которого обвиняют в причастности к преступной схеме завладения сжиженным газом организацией экс-президента Виктора Януковича и его окружения. Об этом он сказал на брифинге, пишет "Украинская правда".

"Сегодня он задержан по статье 256 "Содействие членам преступной организации" (наказание от 5 до 10 лет тюрьмы - Прим. Ред.) и по статье 191 "Хищение в особо крупных размерах" (наказание от 7 до 12 лет тюрьмы - Прим. Ред.). После самого задержания пройдут следственные действия, а также избрание меры пресечения. Адвокаты и все необходимые инструменты правового государства ему будут предоставлены", – заявил Луценко.

"Более того, я лично считаю, что господин Тамразов мог бы быть очень хорошим свидетелем и через инструмент сделки со следствием дать окончательные показания о структуре, распределении обязанностей, криминальных схемах и другие подробности преступной организации", - добавил он.

По словам Луценко, "судя по тому, что Тамразов говорил прокурору Кулику, передал на флешке, рассказывал СМИ, это свидетельствует о его моральной готовности помочь следствию покончить с этой организацией".

В то же время генпрокурор отметил, что в случае, если Тамразов не пойдет на сделку со следствием, "его действия на посту заместителя председателя правления ПАО "Укргаздобыча" и причастности к структурам, на которые выводили средства, предусматривают ответственность по достаточно серьезным статьям украинского Уголовного кодекса".

Напомним, что сегодня генпрокуратра уже второй раз задержала Алексея Тамразова. Первый раз его арестовали 9 августа якобы при попытке дать прокурору 200 тысяч долларов взятки. Позже он вышел из-под ареста под залог в 3 млн гривень.

Тамразов занимал должность первого заместителя председателя правления ПАО "Укргаздобыча" с 2010 по март 2014 года.

Ранее "Страна" сообщала, что блогера Тамразова доставили в изолятор и не пускают к нему адвокатов.

Также мы писали, что следователи Генпрокуратуры опять задержали Тамразова.