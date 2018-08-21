Помощник президента РФ Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер могут провести новую встречу по вопросам Украины и Сирии в ближайшее время. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет "Интерфакс".

По его словам, контакты России с Соединенными Штатами идут про многим вопросам, в том числе и по Сирии, и по Украине. "Более интенсивно по Украине идет диалог в рамках формата Волкер-Сурков. Они обмениваются оценками ситуации и планируют, как я понимаю, встречу в ближайшем будущем", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим сербским коллегой.

Напомним, что сегодня ранее появилась информация, что формат встреч между Волкером и Сурковым исчерпал себя. Ожидается, что он может быть заменен на другой.

Ранее "Страна" сообщала, что Курт Волкер уверен, что будет и дальше заниматься вопросами Украины.

Также читайте, что Волкер объяснил, зачем Украине нужно продлить особый статус Донбасса.