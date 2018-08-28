28 августа на православном календаре большой праздник - Успение пресвятой богородицы. Считалось, что в этот день была погребена Дева Мария. На церковнославянском языке "успение" означает "смерть". На Успение заканчивается двухнедельный пост, самый строгий после предпасхального и начинается молодое бабье лето.

История праздника

Сегодня воспоминают об окончании земной жизни Богородицы. После смерти Христа, она жила в Иерусалиме, где часто молилась на месте распятия сына - Голгофе. Однажды к ней явился архангел Гавриил, предсказавший скорую смерть и встречу с Иисусом Христом. Он сказал не печалиться, потому что скоро она попадет в царствие божье. Поэтому Успение - праздник одновременно печальный и радостный. Он символизирует победу над страхом смерти.

По легенде, перед смертью Дева Мария захотела проститься с учениками сына и ангелы перенесли их из разных земель к двери дома, где жила богородица. Не успел ее увидеть только апостол Фома. В утешение мать Христа бросила ему пояс с неба, ставший известной святыней.

Еще по одной легенде, Фома прибыл в Иерусалим через три дня после успения, а когда ему открыли гробницу, то тела там не оказалось, что свидетельствует о том, что Дева Мария вознеслась на небо.

Как отмечают Успение

В храмах проводят службы, которые начинаются с всенощного бдения. Особая служба погребения Богоматери проходит в Иерусалиме. Считается, что ее гробница находится у подножия Елеонской горы в этом городе.

Народные традиции связаны с окончанием жатвы, их называют обжинками. Из первого или последнего необмолоченного снопа во время уборки зерна делали дидух - сноп, который считался оберегом. Его украшали цветами, лентами и хранили целый год - до следующей жатвы. Дидух вносили в дом на Рождество, где он находился до нового года или Крещения.

Было принято устраивать обильные угощения, за стол приглашали друзей, соседей, родственников. Начинался период свадеб. После Успения девушки начинали присматриваться к женихам, поскольку период сватаний и свадеб длился до рождественского поста.

Что касается запретов этого дня, например, на работу, то в церкви отмечают, что главное, что должен вынести верующий из праздника – возможность победы жизни над смертью и добра над злом. А запреты на домашние дела и другие приметы относят к суевериям.