В ночь на 20 августа, подвергшееся нападению здание Харьковского горсовета защищали невооруженные сотрудники частной охранной фирмы. Таким образом раненый охранник не имеет отношение к КП "Муниципальная охрана".

Об заявил начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Харьковской области Олег Бех, передает Интерфакс.

"По нашей информации, был заключен договор с частной охранной компанией, которая без оружия, без соответствующих инструкций осуществляла охрану такого помещения", - сказал О.Бех на брифинге во вторник.

Как уточнили в отделе коммуникаций облуправления Нацполиции, речь идет об ООО "Агентство комплексной безопасности "Галеон".

Как указано в определении Червонозаводского райсуда Харькова от 5 июня, в апреле этого года, в ЕРДР были внесены сведения по факту того, что неустановленные лица с помощью предприятий ООО "Агентство комплексной безопасности "Галеон" и ООО "Аутсорсинг" в 2017 году присвоили бюджетные средства КП "Муниципальная Охрана" (ч.5 ст.191 УК Украины).

А в июле 2018 года в ЕРДР были внесены сведения по факту того, что неустановленные лица с помощью ООО "Агентство комплексной безопасности Галеон" и ООО "Охранное агентство "Практик" в 2017 году присвоили бюджетные средства КП "Харьковский метрополитен" в особо крупном размере (ч.5 ст.191 УК Украины).

Ранее директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко сообщил, что раненый охранник является сотрудником КП "Муниципальная охрана".

Как сообщалось, в ночь на понедельник неизвестный мужчина устроил стрельбу возле Харьковского горсовета и ранил охранника, а затем и одного из полицейских, приехавших по вызову. Полицейский скончался, несмотря на усилия медиков. Охранник был госпитализирован в больницу скорой и неотложной помощи. Его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Полицейские из табельного оружия ранили стрелявшего. В результате полученных ранений он скончался.

По данному факту открыты уголовные производства по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) и ст.348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

21 августа полиция заявила, что личность стрелка установлена. Это Александр Поярков 1971 г.р. По данным правоохранителей, 19 августа, прежде, чем направится к горсовету, Поярков застрелил свою жену.

Как сообщала "Страна", жену ночного стрелка нашли убитой, на теле пять огнестрельных ранений.

Напомним, что харьковский стрелок был пьян и успел обстрелять легковушку с ребенком.