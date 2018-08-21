В ближайшие часы и до конца суток вторника, 21 августа в Киеве ожидается дождь с грозой. Возможны подтопления. Спасатели напомнили, как действовать во время грозы.

Об этом говорится в сообщении на странице "КАРС "Киевская служба спасения"" в Facebook со ссылкой на информацию от Украинского гидрометцентра.

Спасатели напоминают, во время грозы рекомендуется:

Дома:

выключить электроприборы;

отключить телевизор от антенны;

закрыть все окна;

не подходить к окнам;

не браться за металлические входные двери.

На природе:

спуститься в низину;

отойти от одиночно стоящих деревьев, столбов, вышек;

отойти подальше от водоемов;

на открытой местности укрыться в ямку (ров), а группе людей следует расположиться в одиночку;

снять с себя металлические предметы и положить отдельно от себя,

если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя)

в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.

Во время грозы нельзя:

прятаться под очень высокими деревьями;

сидеть на полянах;

идти по открытой местности в мокрой одежде или плотной группой;

купаться.

Фото: facebook.com/KARS.Kyiv

Как сообщала "Страна", в Киеве буря повалила мобильную вышку "Киевстара". Спасатели откачивали воду с проезжей части дороги (тоннеля) на перекрестке улиц Елены Телиги и Щусева.

Напомним, что Кличко объяснил потопы в Киеве сложным рельефом местности.