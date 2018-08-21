В ближайшие часы в Киеву спрогнозировали дождь с грозой. Ожидается подтопление
В ближайшие часы и до конца суток вторника, 21 августа в Киеве ожидается дождь с грозой. Возможны подтопления. Спасатели напомнили, как действовать во время грозы.
Об этом говорится в сообщении на странице "КАРС "Киевская служба спасения"" в Facebook со ссылкой на информацию от Украинского гидрометцентра.
Спасатели напоминают, во время грозы рекомендуется:
Дома:
выключить электроприборы;
отключить телевизор от антенны;
закрыть все окна;
не подходить к окнам;
не браться за металлические входные двери.
На природе:
спуститься в низину;
отойти от одиночно стоящих деревьев, столбов, вышек;
отойти подальше от водоемов;
на открытой местности укрыться в ямку (ров), а группе людей следует расположиться в одиночку;
снять с себя металлические предметы и положить отдельно от себя,
если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя)
в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.
Во время грозы нельзя:
прятаться под очень высокими деревьями;
сидеть на полянах;
идти по открытой местности в мокрой одежде или плотной группой;
купаться.
Фото: facebook.com/KARS.Kyiv
Как сообщала "Страна", в Киеве буря повалила мобильную вышку "Киевстара". Спасатели откачивали воду с проезжей части дороги (тоннеля) на перекрестке улиц Елены Телиги и Щусева.
Напомним, что Кличко объяснил потопы в Киеве сложным рельефом местности.