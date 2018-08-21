Исполнительный продюсер и ведущий ток-шоу "Украинский формат" Мартиросян ушел с канала NewsOne
Исполнительный продюсер и телеведущий канала NewsOne Тигран Мартиросян покинул должность. Об этом сообщает сайт канала.
Отмечается, что Мартиросян начал работать на NewsOne с октября прошлого года.
"За этот период были обновлены форматы программ и запущены ряд успешных проектов, среди которых самое рейтинговое политическое ток-шоу Украины - "Украинский формат", где Мартиросян был также и ведущим", - говорится в сообщении.
"Я горжусь результатами, которых нам удалось достичь. Как высокими показателями телевизионного смотрения NewsOne, так и качеством эфира, с точки зрения значимости и объективности его содержания. Это плоды усердной работы всего коллектива", - сказал Тигран Мартиросян.
Чем будет заниматься он дальше - пока не известно. До NewsOne он работал ведущим на телеканале "112 Украина" и на радиостанции "Голос столицы".
Ранее "Страна" сообщала, что нардеп Евгений Мураев передал канал NewsOne своему отцу.
Также СМИ писали, что телеканалы "112 Украина" и NewsOne купил Виктор Медведчук. Медведчук и каналы это отрицают.