Исполнительный продюсер и телеведущий канала NewsOne Тигран Мартиросян покинул должность. Об этом сообщает сайт канала.

Отмечается, что Мартиросян начал работать на NewsOne с октября прошлого года.

"За этот период были обновлены форматы программ и запущены ряд успешных проектов, среди которых самое рейтинговое политическое ток-шоу Украины - "Украинский формат", где Мартиросян был также и ведущим", - говорится в сообщении.

"Я горжусь результатами, которых нам удалось достичь. Как высокими показателями телевизионного смотрения NewsOne, так и качеством эфира, с точки зрения значимости и объективности его содержания. Это плоды усердной работы всего коллектива", - сказал Тигран Мартиросян.

Чем будет заниматься он дальше - пока не известно. До NewsOne он работал ведущим на телеканале "112 Украина" и на радиостанции "Голос столицы".

Ранее "Страна" сообщала, что нардеп Евгений Мураев передал канал NewsOne своему отцу.

Также СМИ писали, что телеканалы "112 Украина" и NewsOne купил Виктор Медведчук. Медведчук и каналы это отрицают.