Во вторник, 21 августа в Кремле поддержали заявление президента США Дональда Трампа о желании сотрудничать с Россией. В Москве заявили, что намерены приветствовать конкретные шаги по "фактическому улучшению отношений".

Об этом передает Reuters.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва хотела бы услышать более подробную информацию о предлагаемой сотрудничество.

Ранее Трамп заявил про готовность рассмотреть возможность отмены санкций США против России, только если Москва сделает что-то позитивное для Вашингтона, например, в Сирии или в Украине.

"Я бы рассмотрел это, если бы они сделали что-нибудь, что было бы хорошо для нас. У нас есть много вещей, которые мы можем сделать друг для друга. У вас есть Сирия. У вас есть Украина. У вас есть много других вещей . Я думаю, они (в России - Прим.Ред.) хотели бы экономического развития. И это для них важный момент", - сказал Трамп.

Как сообщала "Страна", советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, который 24 августа прибудет на парад ко Дню Независимости Украины, в конце месяца встретится с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым.

Напомним, что Путин назвал районы в Сирии, которым нужно помогать в первую очередь.