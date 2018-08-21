Борис Герман, которого подозревают в "организации убийства" в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко, готов сотрудничать со следствием. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на брифинге, пишет "Интерфакс-Украина".

"Действительно, Герман и его защита пошли на подготовку соглашения и работают в этом контексте с нашими сотрудниками. Но суд еще не утвердил этого соглашения", - сказал Луценко.

По словам генпрокурора, в своих показаниях Борис Герман, фактически, подтвердил версию преступления, по которой ему было предъявлено подозрение – "в том числе прямо указывает на представителя Российской Федерации, который передавал средства и указывал, как ими распоряжаться на территории Украины".

Луценко уточнил, что окончательное принятие соглашения произойдет только в судебном порядке.

"После этого должен пройти еще месяц, и после этого оно станет доступно для общественности", - сказал генпрокурор.

Напомним, вечером 29 мая украинские силовики заявили, что российского журналиста Аркадия Бабченко якобы застрелили на лестничной клетке его дома в Киеве. На следующий день глава СБУ заявил, что информация об "убийстве" А.Бабченко была частью спецоперации украинских правоохранителей, направленной на предотвращение покушения на журналиста со стороны ФСБ, а сам Бабченко вышел к собравшимся на брифинг представителям средств массовой информации.

В тот же день стало известно о задержании организатора "убийства" А.Бабченко – Бориса Германа, который предложил своему знакомому участнику АТО $30 тыс. и передал ему часть суммы за непосредственное исполнение преступления, на что тот согласился. Герман говорил об устранении 30 человек в Украине.

Позднее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о списке 47 потенциальных жертв.

Ранее "Страна" сообщала, что "организатора убийства" Бабченко оставили за решеткой на 1,5 месяца.

Также мы писали о том, что суд продлил следствие по делу об инсценировке убийства Аркадия Бабченко.