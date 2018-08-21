Сотрудники российской тюрьмы, где отбывает заключение украинский режиссер Олег Сенцов, начнут его принудительно кормить, если его отказ от пищи будет угрожать его жизни. Об этом сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

"100 дней голодовки - это очень сложно, он (Сенцов - Прим. Ред.), конечно, должен употреблять смеси, иначе бы уже скончался. У Федеральной службы исполнения наказаний есть свой регламент, и если его жизни будет угрожать опасность, то его будут кормить принудительно", - сказал Мельников.

Сенцов объявил голодовку 14 мая, требуя отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ. Сегодня 100-й день его голодования.

Ранее "Страна" сообщала, что в МИД Украины напомнили, что Сенцов голодает в российской колонии уже 100 дней.

Также мы писали о том, что западные режиссеры опубликовали письмо, в котором просят помочь освободить Сенцова.