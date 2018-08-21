Собственник интернет-издания "Инсайдер", бывший первый заместитель председателя правления "Укргаздобычи" Алексей Тамразов, которого во вторник снова задержали правоохранители, доставлен в изолятор временного содержания (ИВС). Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на адвоката Тамразова Николая Ореховского.

По его словам, к доставленному в изолятор киевской полиции Тамразову не пускают адвокатов. О подозрении задержанному не сообщали.

Напомним, ранее Тамразов был задержан якобы за дачу взятки руководителю этого же департамента ГПУ Константину Кулику. По словам генпрокурора Юрия Луценко, он якобы пытался передать 200 тыс. долларов за содействие в снятии ареста с имущества.

10 августа Печерский районный суд Киева арестовал Тамразова на два месяца с возможностью залога 3 млн гривен. 13 августа он уже вышел из СИЗО.

Ране "Страна" писала о том, что блогер Тамразов заявил, что его заставил дать взятку прокурору сбушник.