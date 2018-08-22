На параде в честь Дня Независимости Украины обещают показать новейшее вооружение украинской армии.

Среди того, что будет представлено, называют высокоточную систему залпового огня "Ольха", оперативно-тактический комплекс "Сапсан", автоматизированную ракетную систему залпового огня (РСЗО) "Верба", новую самоходную 155-мм гаубицу "Богдана", оперативно-тактический комплекс "Гром-2", бронированный многофункциональный автомобиль повышенной проходимости "Барс-8". А также новый транспортный самолет Ан-178 и танк "Ятаган".

В сети заговорили о том, что техника далеко не нова – зачастую недоработанная и созданная на основе советских образцов. В частности, журналист Александр Дубинский писал в своем Facebook: " Не совсем понимаю, чем вообще мы собираемся хвастаться? Недоработанными САУ "Богдана"? Танками Т64, снятыми с производства в 87 году? 1 существующим Т84 (Оплот) и 1 существующим Т84 (Ятаган)? Что демонстрируем? Куда ушли деньги, которые мы 4.5 года платим в качестве военного сбора?"

"Страна" решила посмотреть, что представляют из себя образцы вооружения, которые покажут украинцам во время парада. Оказалось, что большинство заявленных новинок не приняты на вооружение. Все они имеют статус опытных образцов, чья разработка тянется долгие годы, а многие - действительно переделаны из советских аналогов.

"Богдана"

Один из немногих образцов оружия, который может похвастать действительно украинской разработкой - это "Богдана". По словам военных чиновников, ее 155-мм ствол создан в Украине - и раньше мы такого не производили.

Впрочем, украинские артиллеристы уже заявили, что "Богдана" до боли похожа на советскую "Мста-Б".

Пушка с девичьим именем является первой самоходной артустановкой на колесном, а не гусеничном ходу, что повышает ее скорость. Однако пока что ни "Богдану", ни ее базовые части еще не приняли на вооружение. Поэтому по Крещатику 24 августа пройдет разве что опытный образец.

Да и то - явно очень сырой. Так, на фото САУ не заметили механизма для автозаряжания, без чего заявленная скорострельность (6 выстрелов в минуту) нереализуема. Кроме того, что сплав, из которого сделали натовский ствол "Богданы" - как у скандального миномета "Молот", чьи полевые испытания остановлены из-за гибели военных.

Также отметим, что 155-миллиметровые снаряды натовского образца в Украине не выпускаются. А за рубежом они стоят огромных денег. 1 снаряд 155-мм стоит около 6-10 тыс. долл., управляемый – 50 тыс. долл.

"Ольха"

РСЗО "Ольха" создана на базе советского "Смерча". Впервые о проекте "Ольха" стало известно 27 января 2016 года, когда о нем рассказал президент Украины Петр Порошенко на заседании Cовета нацбезопасности и обороны. Первые испытания были проведены 22 марта 2016 года. На вооружении этот комплекс еще не стоит, но планируется в ближайшее время. Финальные государственные испытания успешно прошли в апреле этого года.

Ракета имеет корпус двигателя, сопловой блок, стабилизаторы, боевую часть, предохранительно-исполнительный механизм, систему наведения, систему принятия сигналов спутниковой навигации, газовое управления, взрыватели производства украинских предприятий.

РСЗО "Ольха" будет иметь управляемый 300 мм ракетный боеприпас. Отличительной особенностью "Ольхи" от "Смерча" является система наведения и возможность корректировки траектории уже в полете.

Петр Порошенко назвал ракетный комплекс "Ольха" сверхмощным и сообщил, что после завершения государственных испытаний Украина начнет серийное производство этого вооружения.

"Сапсан"

Еще одна разработка, которая с переменным успехом тянется с 2007 года - то есть, со времен президентства Виктора Ющенко. Сейчас "Сапсан" еще на стадии испытаний, и до постановки на вооружение ему далеко. То есть - по Крещатику 24 августа пройдет еще один опытный образец, а не реальное украинское оружие.

"Сапсан" — украинский проект многофункционального ракетного комплекса, ориентированный на поражение различных целей и применение нескольких типов. В том числе, одноступенчатых баллистических ракет с ГЧ обычного снаряжения, зенитных ракет дальнего радиуса действия и противокорабельных ракет среднего радиуса действия.

Заявленная разработчиком дальность поражения ракет комплекса составляет от 5 до 480 км, в зависимости от типа применяемой ракеты. Стартовая масса ракет составляет от 1 до 3 тонн, при длине в 7 м.

"Верба"

Как "Ольха" - это дочка РСЗО "Смерч", так "Верба" - дочь "Града" по прямой линии.

Украинская реактивная система залпового огня, состоящая из шасси КрАЗ-6322–010 и боевой части БМ-21 "Град", которая была разработана в 2015 году в Харькове.

Модернизированная система оснащена кабиной на 5 мест, а управление огнем, прицел и перезарядка осуществляются в автоматическом режиме из кабины, без непосредственного вмешательства расчета в ее работу. В "Вербе" в несколько раз снижено время на перезарядку или дозарядку боевой машины, а также сокращено число членов экипажа: трое вместо пятерых.

Правда, несмотря на все это, в армии "Вербы" еще нет - она изготовлена вообще в одном экземпляре.

"Гром-2"

"Гром-2" - этот ракетный комплекс тоже далеко не новинка. Его начали разрабатывать еще в середине 90-х под названием "Борисфен". Потом заморозили, а второе дыхание проекту открыли в 2013 году, при Януковиче.

Еще один толчок производству "Грома-2" дал заказ Саудовской Аравии, которая решила оплатить его разработку. В начале 2015 года был подписан контракт с Эр-Риядом, который планирует приобрести некоторое количество готовых комплексов.

"Гром" - это тактическая баллистическая ракета, типа "Точки У". В комплексе "Гром-2" их, как не сложно догадаться, две. Дальность действия комплекса — 280 км, но заявлялось, что в случае необходимости конструкторы могут повысить этот показатель до 450.

Боевой блок ракеты весит 480 килограмм. Если применить осколочно-фугасный заряд, то после взрыва площадь поражения составит 10 тысяч квадратных метров. Полет ракеты может происходить не только по прогнозируемой траектории, но и делать неожиданные маневры, тем самым уклоняясь от ракет противовоздушной обороны противника.

По предварительным оценкам, ОТРК "Гром" смогут принять на вооружение через 3 года. То есть, очередная новинка парада - совсем не новинка, а еще один опытный образец.

Самолет АН-178

Украинский ближнемагистральный транспортный самолет грузоподъемностью 18 тонн. Его разработка начата еще в 2010 году, а в 2014-м начались первые испытания.

Теперь же самолет будет впервые представлен широкой публике. До этого его показывали лишь специалистам. В частности, самолет с успехом участвовал на международных авиакосмических выставках Le Bourget – 2015 во Франции и Farnborough – 2018 в Великобритании.

Ан-178 призван заменить Ан-12, в создании нового самолета задействовано около 200 компаний из 15 стран. Он спроектирован на базе пассажирского Ан-158.

Авиастроительная компания "Антонов" с 22 октября по 21 декабря 2015 года проводила конкурс на "народное имя" для Ан-178. Наибольшее количество голосов собрали варианты "Амет-Хан Султан", "Степан Бандера" и "Киборг". В итоге руководство решило не использовать эти варианты, чтобы избежать политических ассоциаций.

Добавим, что изначально часть комплектующих должна была поставлять Россия, однако в конечном итоге ее исключили из списка производителей, и производство самолета было приостановлено. Позже на Farnborough Airshow 2018 было достигнуто соглашение с дочерней компанией Boeing о поставках деталей.

В настоящее время статус Ан-178 - прохождение испытаний.

Танки

Среди боевой техники на параде обещают показать танк "Ятаган". Он имеет пушку калибра 120 миллиметров, что соответствует принятому в странах НАТО стандарту вооружения.

Ятаган" был разработан еще в 2000 году в ГП "ХКБМ им. Морозова", которое входит в состав "Укроборонпрома", и считается эффективным решением по интеграции стандартов НАТО в украинскую бронетехнику.

Благодаря 1200-сильному дизельному двигателю 48-тонный танк разгоняется до 65 км/час. Удельная мощность Т-84-120 составляет 26 к.с./т, что значительно выше даже некоторых современных танков стран НАТО. За защиту танка, кроме многослойной брони, отвечают современные средства динамической защиты "Нож" и комплекс электронно-оптического противодействия управляемому вооружению.

"Ятаган" является модификацией танка Т-84, созданной для участия в турецком тендере, на данный момент выпущен в одном экземпляре. Интересно, что этот тендер "Ятаган" тогда проиграл немцам. Но осталось название, явно придуманное "в турецком стиле".

На репетиции парада также были также замечены модернизированные танки Т-64БВ, которые оснастили современной электроникой. Машины получили новые прицелы ночного видения, радиостанции с радиусом действия до 70 км и GPS навигацию.

Так, в танках заменили прицелы ТПН1-49-23 на ТПН-1-ТБО, убрали инфракрасный осветитель и на его место поставили дополнительные блоки динамической защиты. Кроме того, боевые машины получили новую систему GPS навигации.

Это оружие, которое поставляется в войска. Первую модернизированную партию получила в 2017 году 14 механизированная бригада. В мае 2017 именно на таких машинах украинские танкисты участвовали международных танковых соревнования в Европе Strong Europe Tank Challenge 2017.

"Барс-8"

Бронированный многофункциональный автомобиль повышенной проходимости "Барс-8" был произведен украинской корпорацией "Богдан", первый прототип семейства этих бронемашин был представлен в 2014 году. Непосредственно "Барс-8" был представлен и прошел испытания в 2015 году.

Он имеет имеет защиту класса STANAG 4569 Level 2. Обладает турбодизельным двигателем американского производства Cummins объемом 6.7 л и мощностью 385 л.с. Максимальная скорость ограничена 110 км/ч. Количество мест 8 + 2. Машина способна преодолевать подъемы с наклоном 60% и боковые склоны в 20-40%. Автомобиль проезжает броды глубиной до 76 см, благодаря клиренсу в 280 мм может двигаться по глубокой колее.

Весной этого года "Барс-8" все еще проходил испытания, хотя партия этих машин уже законтрактована Нацгвардией.