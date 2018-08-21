Продолжение переговоров спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова под вопросом. Такой формат "исчерпал себя". Об этом во вторник, 21 августа передает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

"Этот переговорный формат (Сурков-Волкер - Прим.Ред.) способствовал решению целого комплекса противоречий по мирному урегулированию конфликта на Донбассе. Самое главное, он позволял Москве и Вашингтону не только своевременно "сверять часы", но и понять, как видит этот конфликт и какими соображениями руководствуется каждая из сторон. Однако на сегодняшний день формат дал все, что мог, и себя исчерпал", – сказал источник.

По его словам, новых встреч в обозримом будущем не запланировано: "Обсуждается вопрос о целесообразности сохранения формата как такового. Не исключено, что формат может быть видоизменен, или заменен иным форматом", – сказал источник.

Напомним, 26 января в Дубае состоялась последняя встреча Волкера и Суркова. По ее итогам помощник президента РФ заявил, что новый вариант миротворческой миссии ООН на Донбассе выглядит реализуемым. По его словам, в Москве внимательно изучат предложения Вашингтона и своевременно дадут ответ.

В свою очередь Волкер считает, что диалог с РФ по Донбассу очень важен, поскольку эта страна "играет ключевую роль в этом конфликте". Позже в Кремле заявили о паузе в переговорах Волкера и Суркова.

Как сообщала "Страна", спикер Андрей Парубий сообщил, что продление закона об особом статусе Донбасса - зависит от Запада, а не Украины.

Напомним, что Волкер признал, что конфликт на Донбассе исчезает с первых полос, но должен срочно решаться.