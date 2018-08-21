Житель Сан-Диего Наполеон Патаксил подал в суд на компанию Google, обвинив ее в отслеживании передвижения пользователей Android и iOS даже после того, как соответствующая функция отключена в настройках приватности. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, истец обвиняет компанию в ложных убеждения пользователей в том, что их передвижения не будут отслеживаться, если они отключат "Историю местоположений".

В иске говорится о том, что Google нарушает приватность пользователей, поскольку даже в случае отключения этой функции она продолжает отслеживать их передвижения. Истец обвиняет компанию в нарушении законов о конфиденциальности Калифорнии и вмешательстве в личную жизнь пользователей.

Напомним, о том, что Google отслеживает передвижение пользователей iOS и Android устройств даже если в настройках отключено определение местоположения, заявили журналисты Associated Press, опубликовав соответствующее расследование.

Ранее "Страна" писала о том, что Google запустил очень важную в экстренных ситуациях функцию.