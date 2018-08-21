В этом году главную елку страны стилизуют под полярное сияние, а темой всего новогоднего праздника в центре Киева работы знаменитой украинской художницы Марии Примаченко. Об этом сообщил создатель проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий, который уже третью зиму организовывает на Софийской площади рождественский городок, пишет 44.ua.

По его словам, в этом году ярмарка будет одновременно проходить на Софийской площади, Владимирском проезде, Контрактовой площади и на улице Сагайдачного.

Фото: 44.ua

"Темой главной елки будет северное сияние, а новогодний городок будет оформлен в стиле картин украинской художницы Марии Примаченко (представительница та называемого "наивного искусства" - Прим. Ред.). В следующем году ей будет 110 лет со дня рождения. Поэтому мы решили посвятить художнице все оформление, световые фигуры, а также игрушки на елке", - сказал Добруцкий.

Фото: 44.ua

На проведение новогодних праздников планируют потратить около 37 млн гривень за счет средств спонсоров.

Фото: 44.ua

Ранее "Страна" сообщала, что в прошлом году на Софийской площади прошел фестиваль иллюминации и состоялось световое шоу.

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