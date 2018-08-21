В Одессе патрульный автомобиль сбил насмерть пешехода
В ночь на 19 августа в Одессе произошло смертельное ДТП с участием патрульной полиции. Водитель служебного автомобиля полиции Mitsubishi совершил наезд на пешехода, который перебегал дорогу в неустановленном месте. Об этом пишет издание Думская.
По предварительным днным, пешеход пересекал проезжую часть слева направо, внезапно перепрыгнув через бетонное барьерное ограждение. В результате наезда пешеход скончался от полученных травм.
Материалы ДТП оформлены следователем. Обстоятельства происшествия будут устанавливаться в ходе следствия.
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