В ночь на 19 августа в Одессе произошло смертельное ДТП с участием патрульной полиции. Водитель служебного автомобиля полиции Mitsubishi совершил наезд на пешехода, который перебегал дорогу в неустановленном месте. Об этом пишет издание Думская.

По предварительным днным, пешеход пересекал проезжую часть слева направо, внезапно перепрыгнув через бетонное барьерное ограждение. В результате наезда пешеход скончался от полученных травм.

Материалы ДТП оформлены следователем. Обстоятельства происшествия будут устанавливаться в ходе следствия.

Ранее "Страна" писала о том, что под Киевом полицейское авто во время погони рухнуло с моста в реку.

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