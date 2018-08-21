В Украине работающим пенсионерам не придется выбирать между пенсией и зарплатой. Об этом заявила пресс-служба Минсоцполитики в ответ на информацию в некоторых СМИ.

"Минсоцполитики официально сообщает, что указанная информация (о том, что после пенсионной реформы работающим пенсионерам придется выбирать между пенсией и зарплатой, – Прим. Ред.) не соответствует действительности. Проведенная пенсионная реформа не предусматривает необходимости выбора между пенсией и зарплатой для работающих пенсионеров. Наоборот, именно для того, чтобы прекратить дискриминацию работающих пенсионеров и была проведена реформа", – отметили в министерстве.

Кроме того, в Минсоцполитики обратили внимание на то, что в результате пенсионной реформы с 1 октября 2017 года было отменено уменьшение на 15% пенсионных выплат работающим пенсионерам. В ведомстве также отметили, что никоим образом не планируют ограничивать права работающих пенсионеров.

Ранее "Страна" сообщала, что Розенко заявил, что повышенные пенсии получат 1 млн украинцев.

Также мы анализировали, как будут пересчитывать пенсии селянам и чем закончатся "точечные" индексации.