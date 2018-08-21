Германия впервые назвала условие, при котором Украина сохранит свой газовый транзит после запуска "Северного потока-2".

Судя по тому, что было сказано, выходов у Киева остается ровно два: потерять контроль над газотранспортной системой, передав ее в руки европейцев - или остаться без российского газа.

"Страна" разбиралась в том, какие последствия будет иметь немецкое предложение, высказанное сразу после встречи Путина и Меркель в Берлине.

Что предлагают немцы

Главный вопрос украинской внешней политики сегодня - это "Северный поток-2". Именно о нем Путин летал общаться с Меркель на минувших выходных.

С одной стороны лидеров РФ и Германии беспокоили возможные санкции, которые могут наложить США на этот проект. С другой - канцлер Германии повторила свою мысль о том, что российский газ должен идти через Украину и после запуска обходной трубы.

Причем Путин уже отвечал согласием на пожелание Меркель, называя свое условие - перезаключение контракта с Украиной и снятие Киевом всех судебных претензий к Москве. А на днях условия сохранения украинского транзита озвучили и в Германии.

Как заявил представитель правительства Штеффен Зайберт, Украина, если хочет и дальше качать газ в Европу, должна модернизировать свою газотранспортную систему. По его словам, Киеву необходимо провести реформы в системе транзита газа "для создания условий долгосрочного транзита".

За общими, на первый взгляд, словами кроется условие, которое почти столь же трудновыполнимо, как и ультиматум Путина.

Что означает условие Берлина

Модернизация украинской газотранспортной системы - дорогое удовольствие. Есть разные оценки, сколько она может стоить.

"Укртрансгаз" еще во времена Януковича утверждал, что на ремонт "трубы" достаточно потратить 5,3 миллиарда долларов - и никаких обходных газопроводов Европе и России строить не придется. В Москве же были более пессимистичны в оценках и утверждали, что модернизация обойдется минимум в 19 миллиардов долларов.

Впрочем, такие астрономические суммы в РФ выдвигали потому, что не верили в политическую целесообразность перестройки украинского газопровода. К тому времени газовые войны с Киевом стали обыденной реальностью - что при Ющенко, что при Януковиче. И намерение Москвы обнулить "трубу" соседей было уже вполне сформированным.

Стратегия же Украины была в том, чтобы создать газотранспортный консорциум - а другими словами, передать ГТС в смешанное украинско-международное управление. В этом случае, рассчитывали киевские стратеги, Европе (или Европе+России), будет незачем вкладывать средства в строительство обходных газопроводов.

Однако большие потрясений, случившиеся после Майдана, поставили крест на участии в модернизации России. Не сдвинулся с места вопрос и привлечения к управлению ГТС западных компаний. Хотя правительство Яценюка еще 14 августа 2014 года провело через Верховную Раду закон, разрешающий создать оператора газотранспортной системы страны, в котором до 49% смогут получить частные инвесторы из США и ЕС.

Но с тех пор ничего в этом направлении не произошло, если не считать периодически возникающих слухов о том, что к данному проекту проявляет интерес Джордж Сорос.

В таких условиях Москва и Берлин договорились строить "Северный поток-2". В немалой степени его необходимость обосновывалась именно напряженными отношениями Украины и России, которые ставят под угрозу стабильность транзита газа.

Само по себе это решение резко снизило привлекательность украинской ГТС.

В этом свете выдвинутое на днях условие немцев выглядит как попытка "иметь резерв со своим участием", говорит энергетический эксперт Валентин Землянский. Другими словами Германия намекнула, что именно сейчас готова обсуждать вопрос частичной покупки украинской ГТС.

Нетрудно догадаться, что цена при этом будет далека от идеальной для Киева - ведь запуск обходного газопровода уже практически 100%-я реальность и состоится менее, чем через год. И альтернатива для Украины - это остаться вообще без российского газа, который уйдет в "Северный поток-2".

Конечно, из слов Зайберта следует и то, что Украина может и сама модернизировать свою ГТС. Но эта задача была неподъемной и в относительно зажиточные времена Ющенко-Януковича. А сегодня, обсуждая перспективы "трубы" после 2019 года, функционеры "Нефтегаза" даже не планируют модернизацию. В прошлогоднем интервью коммерческий директор компании Юрий Витренко перечислил варианты будущего украинской "трубы" без российского газа.

"Можно порезать на железо. Можно развивать собственную добычу и начать экспортировать газ. И все эти соединения, которые мы используем для транзита российского газа, мы будем использовать для экспорта украинского газа", - заявил Витренко.

С 34-й минуты

Одновременно глава "Нефтегаза" Андрей Коболев неоднократно говорил, что без участия европейских компаний в управлении украинской ГТС транзита с 2019 года у Украины может не оказаться.

"Конечной целью этого процесса (отделеня "трубы" от государства - ред.) является привлечение европейской компании, чтобы у них был свой интерес в Украине", - заявил Коболев.

С 26-й минуты:

Таким образом многократные заявления Ангелы Меркель о том, что Украина должна остаться транзитером газа и после запуска "Северного потока-2" выглядят как попытка приобрести - полностью или частично - украинский газопровод. Тем более, что стоимость его будет в нынешних условиях не очень высока.