Во вторник, 21 августа валюта США на открытии безналичных торгов подешевела на 4 копейки - до 27,64-27,66 грн. за $1. Курс доллара медленно снижается по отношению к гривне второй день подряд, но с последующими отскоками цены вверх.

Об этом сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций "Райффайзен банка Аваль" Юрий Гриненко.

"Но после межбанк достаточно быстро отошел на 27,70-27,73. Хотя валютные продажи идут", - уточнил он. Банкир развеял опасения о том, что крупные корпорации после уплаты квартальных налогов перестанут активно заводить выручку в страну.

Национального банка пока с аукционом не видели и в Matching никто не замечал. Казначеи не уверены, что у регулятора сегодня будет повод выйти на рынок. Тем более как вчера, когда центробанк выкупал доллар: как заявил впоследствии директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко, он совокупно приобрел $17 млн.

Конечно же чиновники преподнесли это как настоящий прорыв - перелом на рынке. Хотя накануне потратили намного больше: с 13 по 17 августа Нацбанк реализовал для стабилизации курса гривны $214,82 млн. А совокупно с начала июля (с начала раскачки валютного рынка) чиновники выбросили на продажу $723,6 млн. и выкупили при этом с рынка только $159 млн.

Сможет ли НБУ и дальше приобретать доллар, чтобы восполнить свои затраты на межбанке, - пока рано говорить. После вчерашней просадки безналичного доллара на 7 копеек, и фиксации в рамках 27,65-27,70 грн./$, банкиры давали очень осторожные прогнозы.

"Фундаментальных причин для стремительного укрепления гривны нет, и завтра крупные игроки будут максимально осторожны с продажей валюты, что вновь может сработать на активный рост спроса и создать давление на курс гривны", - говорил вчера UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной. Он ждал сегодня межбанковских торгов в рамках 27,55-27,70 грн./$.

Как сообщала "Страна", 20 августа безналичный курс доллара упал почти на 7 копеек, и торговля межбанка завершилась в рамках 27,65-27,70 грн./$.

Напомним, что в Киеве банда экстрасенсов выманивала десятки тысяч долларов за магические ритуалы.