Третьим украинским банком "Приватбанка" и "Ощадбанка", поддерживающим платежную систему оплаты Apple Pay, стал Monobank. Об этом сообщил в Facebook сооснователь Fintech Band Дмитрий Дубилет.

Он пишет, что добавить карту в Apple Pay могут обладатели iPhone 6 и более современных моделей, а также владельцы Apple Watch всех поколений. "Сделать это можно в приложении Apple Wallet или Monobank. При расчетах с Apple Pay подключение к интернету не требуется, а карточные реквизиты не сохраняются на устройстве пользователя и не передаются торговцам", – объяснил Дубилет.

Фото: facebook.com/dubilet

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине заработала платежная система Apple Pay.

Также мы писали о том, как подключиться к Apple Pay.