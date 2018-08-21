США депортировали в Германию бывшего надзирателя нацистского концлагеря, выходца из Украины Якова Палия. Об этом говорится в сообщении на сайте Минюста США.

"Яков Палий, бывший надзиратель трудового лагеря в оккупированной Германией Польше, а после войны - житель Квинса, Нью-Йорк, был передан Иммиграционной и таможенной полицией США Германии. Иммиграционная и таможенная полиция выслала Палия на основании соответствующего ордера Министерства юстиции от 2004 года", - говорится в сообщении.

"Соединенные Штаты никогда не будут безопасной гаванью для тех, кто принимал участие в зверствах, военных преступлениях и нарушениях прав человека", - заявил генпрокурор США Джефф Сешнс.

Он отметил, что Яков Палий лгал о своем нацистском прошлом, чтобы иммигрировать в США и получить американское гражданство. Сешнс заявил, что 95-летний Палий стал 67-м бывшим нацистом, высланным из США.

Известно, что Палий родился на территории Польши, которая сейчас является частью Украины. Он иммигрировал в США в 1949 году и получил гражданство в 1957 году.

В 2003 году стало известно, что во время войны он служил в охране нацистского концентрационного лагеря Травники в оккупированной Польше. Федеральный судья США отозвал гражданство Палия, а через год был выдан ордер на его депортацию. В 2005 году апелляция Палия на решение суда была отклонена.

Сотрудники Иммиграционной и таможенной полиции США депортировали 95-летнего Палия из его дома в Нью-Йорке в понедельник. Пока неизвестно, грозит ли Палию судебное преследование в Германии, которая ранее отказывалась принимать его, поскольку он не является немецким гражданином.

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