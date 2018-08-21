Генпрокурор Юрий Луценко представил коллективу прокуратуры Волынской области нового руководителя - Виктора Швыдкого. Приоритетом работы прокуратуры приграничной Волыни глава ГПУ назвал противодействие контрабанде и прекращение незаконных схем на таможне, в т.ч. ввозу "евроблях".

Об этом во вторник, 21 августа сообщила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган. Ранее Швыдкой занимал должность первого заместителя волынской облпрокуратуры.

"Таможня продолжает находиться под риском постоянных злоупотреблений, а на Волыни процветают автоклондайки по ввозу так называемых "евроблях", прекратить которые – задача "номер раз", - процитировала Луценко его пресс-секретарь.

Также новому руководителю прокуратуры поставлена ​​задача сделать все, чтобы удержать в области контролируемой ситуацию с добычей янтаря и прекращением незаконной вырубки лесов, а также "учитывая приближение выборов - сделать все, чтобы правоохранительные органы оставались вне политики".

Согласно декларации за 2017 год, Швыдкий владеет земельным участком в 200 соток и жилым домом 347,7 квадратных метров на Волыни, имеет квартиру в городе Днипро (115,3 квадратов) и еще один участок земли в Новомосковском районе Днепропетровской области.

Прокурор обладает двумя машинами Рено 2007 выпуска и Мерседес-Бенц 2008 года выпуска. За 2017 год Швыдкий задекларировал 486 623 гривен зарплаты, 35 000 долларов наличных, долларовый и гривневый счета в Ощадбанке.

Виктор Швыдкий работал на различных должностях, в том числе руководящих, в УМВД Украины в Днепропетровской и Закарпатской областях.

С августа 2005 по январь 2007 года и с декабря 2007 по март 2010 года – был начальником УМВД Украины в Волынской области.

Именно в период 2005-2006 и 2007-2010 гг. Министерство внутренних дел возглавлял Юрий Луценко.

Фото: facebook.com/LarysaSargan

Как сообщала "Страна", под Одессой Mercedes на евробляхах вылетел на встречку и протаранил микроавтобус. Есть погибший.

Напомним, что с начала года из Польши в Украину завезли рекордное количество машин на "евробляхах".