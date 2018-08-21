В отделения не ходить. Украинским банкам разрешили уточнять данные клиентов по телефону и почте
Нацбанк позволил украинским банкам ввести упрощенную процедуру идентификации клиентов, чьи операции не вызывают подозрения. Об этом говорится в телеграмме Нацбанка №25-0008/44785, пишет UBR.ua.
При такой процедуре клиенту не нужно являться в отделение банка, достаточно будет уточнения черед дополнительные каналы: от электронной почты до телефонной связи. "Процедуры для соответствующего уточнения/дополнительного уточнения информации могут предусматривать использование средств электронной почты (например, заполнение электронного опросника), в том числе с применением электронной цифровой подписи/электронной подписи, или телефонной связи, call-центра, других дистанционных каналов связи в пределах технических возможностей банка и клиентов, и не предусматривать личного присутствия клиента в учреждении банка", — говорится в документе.
При этом чиновники разрешили банкам не гонять людей в отделения по любому поводу. И собирать дополнительную информацию лишь с оказией: когда человек сам является в банк для проведения нужных операций. Но, конечно же, если в нем уверены.
"Заметим, что в случае возникновения сомнений в достоверности полученной информации, подлинности документов или переоценки риска клиенту, банк самостоятельно принимает решение о необходимости в личной встрече с клиентом для подтверждения или опровержения предоставленных им данных", — подчеркивается в нацбанковской телеграмме.
Ею определены три правила для идентификации человека:
- Не реже одного раза в год, если риск проведения клиентом финансовых операций по легализации уголовных доходов и финансирования терроризма оценивается банком как высокий.
- Не реже одного раза за два года, если такой риск оценивается банком как средний.
- Не более трех лет для всех остальных случаев уточнения данных.
Все это должно решить проблему, на которую все чаще жалуются люди. Банки настаивают на их личной регулярной явке в отделения для формального подтверждения известных данных. Чаще всего у финучреждений нет реальных оснований для повторных идентификаций клиентов, и они носят формальный характер. Однако людям создают массу неудобств: им приходится тратить по полдня в очередях в банковских отделениях, либо мириться с блокировкой счетов. Украинские банки все чаще отказывают людям в обслуживании карточных счетов и блокируют деньги, когда они не проходят финмониторинг.
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