Нацбанк позволил украинским банкам ввести упрощенную процедуру идентификации клиентов, чьи операции не вызывают подозрения. Об этом говорится в телеграмме Нацбанка №25-0008/44785, пишет UBR.ua.

При такой процедуре клиенту не нужно являться в отделение банка, достаточно будет уточнения черед дополнительные каналы: от электронной почты до телефонной связи. "Процедуры для соответствующего уточнения/дополнительного уточнения информации могут предусматривать использование средств электронной почты (например, заполнение электронного опросника), в том числе с применением электронной цифровой подписи/электронной подписи, или телефонной связи, call-центра, других дистанционных каналов связи в пределах технических возможностей банка и клиентов, и не предусматривать личного присутствия клиента в учреждении банка", — говорится в документе.

При этом чиновники разрешили банкам не гонять людей в отделения по любому поводу. И собирать дополнительную информацию лишь с оказией: когда человек сам является в банк для проведения нужных операций. Но, конечно же, если в нем уверены.

"Заметим, что в случае возникновения сомнений в достоверности полученной информации, подлинности документов или переоценки риска клиенту, банк самостоятельно принимает решение о необходимости в личной встрече с клиентом для подтверждения или опровержения предоставленных им данных", — подчеркивается в нацбанковской телеграмме.

Ею определены три правила для идентификации человека:

Не реже одного раза в год, если риск проведения клиентом финансовых операций по легализации уголовных доходов и финансирования терроризма оценивается банком как высокий. Не реже одного раза за два года, если такой риск оценивается банком как средний. Не более трех лет для всех остальных случаев уточнения данных.





Все это должно решить проблему, на которую все чаще жалуются люди. Банки настаивают на их личной регулярной явке в отделения для формального подтверждения известных данных. Чаще всего у финучреждений нет реальных оснований для повторных идентификаций клиентов, и они носят формальный характер. Однако людям создают массу неудобств: им приходится тратить по полдня в очередях в банковских отделениях, либо мириться с блокировкой счетов. Украинские банки все чаще отказывают людям в обслуживании карточных счетов и блокируют деньги, когда они не проходят финмониторинг.

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