11 туристов погибли в Италии в результате паводка в горной области региона Калабрия. Еще пятерых считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает La Stampa.

Трагедия произошла на территории национального парка Поллино, где расположен известный среди туристов "Мост дьявола".

Из-за сильного ливня поднялся уровень воды в устье реки в ущелье Раганелло. Несмотря на предупреждение о плохих погодных условиях, в ущелье находились группы туристов, которые занимались рафтингом.

Фото: eurointegration.com.ua

Сильные волны и потоки грязи выбрасывали туристов на скалистые берега, десять человек погибли во время ливня, среди них пять женщин и пять мужчин. Еще один человек скончался от полученных травм ночью в больнице.

Около 20 человек уже спасены, включая 9-летнюю девочку, которую госпитализировали с переохлаждением, но врачи сказали, что ее жизни ничто не угрожает. Спасательная операция продолжается.

Ранее "Страна" сообщала о том, что в Польше на три месяца арестовали водителя разбившегося автобуса с украинскими туристами.

Также мы сообщали, что в Германии, на шоу "Кукурузный лабиринт" перевернулся трактор с туристами. 27 пострадавших.