В понедельник, 20 августа в УЕФА представили номинантов на звание лучшего футболиста сезона в Европе. В первой тройке претендентов оказались Криштиану Роналду ("Реал Мадрид", Испания), Мохамед Салах ("Ливерпуль", Англия) и Лука Модрич ("Реал Мадрид", Испания). Об этом сообщает Футбол.

Нападающего "Барселоны" Лео Месси не оказалось даже в четверке лучших: по итогам голосования он стал пятым:

4 – Антуан Гризманн ("Атлетико", Испания), 72 балла

5 – Лионель Месси ("Барселона", Испания), 55 баллов

6 – Килиан Мбаппе ("ПСЖ", Франция), 43 балла

7 – Кевин Де Брюйне ("Ман Сити", Англия), 28 баллов

8 – Рафаэль Варан ("Реал Мадрид", Испания), 23 балла

9 – Эден Азар ("Челси", Англия), 15 баллов

10 – Серхио Рамос ("Реал Мадрид", Испания), 12 баллов

Обладателя титула назовут 30-го августа, в день жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. В голосовании участвовало 80 тренеров, которые приняли участие в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а также 55 журналистов. Голосование проходило по такой системе: пять баллов каждый член жюри присуждал своему игроку номер один, три – футболисту, который, по его мнению, стал вторым, и один бал – третьему игроку в списке.

В 2017 году аналогичную премию взял Криштиану Роналду. Что касается Луки Модрича, то он недавно взял приз лучшему игроку Чемпионата Мира.

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