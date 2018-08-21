Американские ученые впервые обнаружили замерзшую воду на южном и северном полюсах Луны в самом холодном месте - в тени кратеров. Об этом сообщается на сайте NASA.

На изображении, которое опубликовало NASA показано распределение поверхностного льда на южном полюсе Луны (слева) и северном полюсе (справа), обнаруженном прибором NASA "Минералогия Луны".

Лед сосредоточен в самых темных и самых холодных местах, в тени кратеров на южном и северном полюсах. В южной части замерзшая вода сконцентрирована прямо в кратерах, в то время как на северном разбросана шире, но с меньшими залежами.

Иллюстрация: jpl.nasa.gov

Южный и северный полюса – самые холодные участки Луны, температура там не превышает -250 градусов по Фаренгейту (-156.67 градусов Цельсия). На южном полюсе замерзшая вода находится непосредственно в кратерах, а на северном – разбросана шире.

Команда ученых из Гавайского университета, Университета Брауна и одного из основных отделений NASA - Исследовательского центра Эймса в Кремниевой долине проанализировала данные, полученные благодаря спектрометру М3, который запустили на поверхность Луны на корабле Chandrayaan-1 еще в 2008-м году. 

"При достаточном количестве льда на поверхности, вода может быть ресурсом для будущих экспедиций или даже колонизации Луны", - сообщили в NASA.

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