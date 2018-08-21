Экс-министр обороны Армении Микаел Арутюнян объявлен в международный розыск. Об этом сообщил начальник полиции Армении Валерий Осипян, сообщает Sputnik Армения.

Арутюняна обвинили в свержении конституционного строя в марте 2008 года. Тогда после президентских выборов люди вышли на улицы Еревана. Против них было применено боевое оружие, погибли 10 человек.

Уточняется, что Арутюнян объявлен в розыск не по линии Интерпола. На слова о том, что бывший министр находится в России, Осипян заявил, что силовики знают о местонахождении экс-министра "не больше прессы".

Ранее суд арестовал экс-президента Армении Роберта Кочаряна, который также обвиняется в свержении конституционного строя.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине объявлен в розыск экс-глава Апелляционного суда Автономной Республики Крым.

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