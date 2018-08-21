Известный российский певец Валерий Меладзе обратился в министерство юстиции Грузии с просьбой предоставить ему грузинское гражданство. Об этом пишет РБК.

При этом Меладзе заявил, что не собирается отказываться от российского паспорта. "Я родился и вырос в Грузии в то время, когда между Россией и Грузией не существовало границ. Исторически и ментально наши народы были и остаются и по сей день близкими по-братски. Возникновение границ поставило нас перед выбором. Я предпринял действия, чтобы стереть эту границу для себя", - сказал певец.

Желание Меладзе, который в эти дни находится в родном Батуми, получить грузинский паспорт стало возможным после вступления в силу 15 августа изменений в грузинский закон "О гражданстве". Согласно принятым после изменения Конституции поправкам уроженцы страны получили право на восстановление гражданства Грузии, утраченного ранее в связи с получением гражданства другого государства. Такая возможность сохранится до конца 2020 года.

Валерий Меладзе родился в Батуми 23 июня 1965 года, закончил музыкальную школу. Высшее образование получил в украинском городе Николаеве, где учился вместе с братом Константином. Там же началась их музыкальная карьера. После переезда в Москву стал гражданином России. У Меладзе пятеро детей, трое дочерей - от бывшей жены Ирины, два сына родились в союзе с Альбиной Джанабаевой.

Ранее "Страна" сообщала, что в сети случайно опубликовали фото старшего сына Меладзе и Джанабаевой.

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