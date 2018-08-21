В Министерстве образования и науки Украины не исключили введения теста по математике - как обязательного для всех абитуриентов экзамена в рамках внешнего независимого оценивания (ВНО).

Об этом сообщила глава ведомства Лилия Гриневич, передает Интерфакс.

"Возможно мы будем рассматривать - сейчас есть дискуссия, увеличение количества обязательных предметов внешнего независимого оценивания, в том числе по математике", - заявила Гриневич в ходе конференции "Новая украинская школа - старт реформы, участие громад".

В то же время, министр подчеркнула, что такие изменения не будут приняты со следующего года, так как на подготовку к ним необходимо время. "Но я вижу абсолютно взвешенную политическую обоснованность такого решения", - подчеркнула она.

Министр отметила, что, одним из приоритетов ведомства является повышение уровня преподавания математики на всех уровнях, поскольку в Украине есть очень хорошее, элитарное математическое образование, а средний уровень преподавания этот предмета низок. "Если сравнить все предметы ВНО, то самое большое количество 200-балльников мы имеем по математике, и самое большое количество учеников, которые имеют самые плохие результаты, мы имеем тоже именно по математике", - пояснила Гриневич.

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Напомним официальный топ-10 самых популярных вузов Украины.