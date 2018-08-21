Появление на публике, после двухнедельного отпуска премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, стало поводом для обсуждения в соцсетях. Дело в том, что глава правительства эффектно отличался от остальных чиновником шоколадным морским загаром. Это бросилось в глаза при его появлении на сегодняшнем образовательном форуме "Всеукраинская августовская конференция "Новая украинская школа - старт реформы, участие общин", где чиновники обсуждали реформы в сфере украинского образования.

Об этом пишут Украинские новости.

На образовательном форуме побывали также президент Петр Порошенко и министр образования Лилия Гриневич.

Фото: ukranews.com

Ранее "Страна" писала о том, что Гройсман утвердил план, по которому Супрун будет побуждать украинцев меньше пить, курить и солить.

Также мы сообщали, что СМИ отыскали в Лондоне фирму дочери Гройсмана.