Советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон на этой неделе проведет в Украине ряд важных встреч, а также посетит военный парад в Киеве по случаю 27-й годовщины независимости Украины.

Об этом сообщил посол Украины в США Валерий Чалый на пресс-конференции, передают "Украинские новости".

"Будут содержательные встречи советника по нацобороне с президентом, премьер-министром, министром иностранных дел, министром обороны. Мы пригласили представителя президента США принять участие в параде. Там будут американские подразделения, американские воины будут стоять вместе с нашими плечо к плечу", - сказал он.

Чалый отметил, что его "раскритиковали, что это не президент США". "Поверьте президент Трамп сейчас очень занят", - подчеркнул посол.

Ранее "Страна" сообщала, что Болтон рассказал, о чем будет говорить с Патрушевым в Женеве.

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