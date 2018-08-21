В Киеве на День независимости пройдет парад военной техники, а всех украинцев ждут длинные выходные с 24 по 26 августа. Многие используют эти дни для вылазок на природу, прогулок, пикников и походов на пляж. "Страна" составила прогноз погоды на День независимости от пяти популярных погодных ресурсов.

По данным Укргидрометцентра, 24 августа в Киеве ожидается переменная облачность без осадков. Днем до +28, ночью +13...+15.

Сайт Sinoptik.ua 24 августа обещает солнце, до +25 днем и до +14 ночью. На выходных киевлян ждет безоблачная погода до +27.

Сайт Gismeteо также обещает ясный и солнечный день в пятницу: до +25 днем. На выходных сухо и жарко до +27...+29.

Ресурс Мeteoprog.ua прогнозирует солнечный день до +26 и жаркие безоблачные выходные до +28 днем.

Сайт Weather.com сообщает о трех солнечных днях с 24 по 26 августа включительно. На День независимости днем до +24, на выходных - до +29...+30.

Таким образом киевлян ждут солнечные и жаркие длинные выходные с 24 по 26 августа.