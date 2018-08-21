В каталонской Барселоне твердо решили сохранить в составе вице-чемпиона мира-2018, хорватского полузащитника Ивана Ракитича.

"Гранатовые" прописали в его опции выкупа космическую цену в 125 миллионов евро, но когда и это не отпугнуло потенциальных покупателей из Франции, Барселона категорически отказалась вести какие-бы то ни было переговоры по Ракитичу.

Об этом сообщает испанская газета Marca.

Тренер Барсы Эрнесто Вальверде считает Ивана Ракитича ключевым игроком и настаивает, чтобы он остался в команде. В Ракитиче заинтересован французский ПСЖ, однако из-за проблем с финансовым фейр-плей (ФФП) и позицией каталонцев парижский клуб не отказаться от трансфера.

Напомним, что Ракитич стал игроком Барселоны в 2014 году. Контракт рассчитан на 5 лет. За это время Ракитич провел за "гранатовых" 117 матчей и забил 27 мячей, став капитаном и лидером клуба.

Ранее "Страна" сообщала, что Барселона начала чемпионат Испании с разгрома "Алавеса". Месси забил 6 000-й гол "гранатовых" в этом матче.