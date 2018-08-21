Госслужба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками ввела запрет на антисептик "Этанол 96", который применяется для дезинфекции рук.

Постоянный запрет установили на серию 010218 из-за недостоверных данных: серия составляла 3,5 тысячи флаконов, а в фальсифицированном сертификате производителя указано более 93,5 тысяч.

Это уже далеко не первый запрет лекарств за недавние пару месяцев. "Страна" вспомнила, какие еще лекарства запрещали в Украине за последнее время и почему.

Российские вакцины от столбняка и стафилококка

На днях серьезный удар нанесли по лекарствам российского производства. Запрет затронул вакцины от столбняка и стафилококка. Гослекслужба утверждает, что они ввозились на территорию Украины с нарушением законодательства.

Список запрещенных лекарств насчитывает 75 наименований, 50 из которых произведены в Российской Федерации.

Также в нем есть препараты украинского, немецкого, польского, венгерского, болгарского, бельгийского, французского, румынского, датского, испанского, итальянского и австрийского производства. В частности, в списке значатся российские вакцины от столбняка, клещевого энцефалита, стафилококка.

В аптеках и медицинских учреждениях должны проверить наличие этих лекарств и в случае обнаружения - изъять их из обращения и уничтожить.

Интересно, что запрет на ввоз российских вакцин уже не раз приводил к проблемам - запретив российское, Минздрав не успевал закупить альтернативные вакцины (о производстве собственных речи пока вообще не идет).

Анестетик, приведший к летальному исходу

В начале августа в Украине временно запретили анестетик "Артифрин Здоровье Форте" раствор для инъекций по 1,7 мл, в капсулах № 10 и № 50, в блистерах серии 0010218 из-за летального случая в столичной стоматологии.

Это случилось после того, как 2 августа в центре Киева в стоматологическом центре внезапно умерла 48-летняя женщина. Предварительная причина смерти - реакция на анестезию.

Препарат от остеохондроза и средство для сердечников

В этом месяце Гослекслужба также объявила о запрете препарата "Структум" (Structum 500 mg, 60 kapsulek) серия G02010 компании Pierre Fabre Medicament, Francja. Он попал на территорию Украины с нарушением требований законодательства - лекарство ввезено без перевода с иностранного языка (польского). Это лекарство применяют при лечении остеоартроза и межпозвонковых остеохондрозов.

Кроме того, на территории Украины запрещено реализовывать, применять и хранить раствор для инъекций "Гепарин-Индар" Серия АВ 178-1/1, 5000 МЕ/мл, по 5 мл (25000 МЕ) во флаконе; по 1 или по 5, или по 100 флаконов в пачке, ООО "Юрия-Фарм", Украина.

Раствор используют для профилактики и лечения тромбоэмболических заболеваний и их осложнений, при операциях на сердце и сосудах, прямом переливании крови, диализе и т.д.

Препарат от отравлений

В июле Украине установили временный запрет на применение и реализацию таблеток "Энтеросгель ЕкстраКапс" для лечения отравлений и вывода токсинов из организма.

Речь идет об "Энтеросгель ЕкстраКапс" капсулы по 0,32 грамма производства ЧАО "ЭОФ" Креома- Фарм" (украинский производитель). Запрет касается серии 190318. Его установили за непредвиденных побочных реакций при применении серии.

Кальций для костей

Также в июле временно запретили применение и реализацию известного препарата для профилактики и лечения дефицита кальция и витамина D.

Речь идет о "Кальций-Д3 Никомед Форте" 60 жевательных таблеток серий 11429329, 11433082 Такеда АС, Норвегия. Препарат используют для профилактики и лечения дефицита кальция и витамина D у пациентов пожилого возраста, а также как дополнение к специфической терапии остеопороза.

Решение о запрете было принято на основании срочных сообщений от Госслужбы в Черниговской области и Киеве и отрицательных заключений о качестве. В сообщении говорится и о несоответствии требованиям регистрационного удостоверения по показателям "идентификация" и "количественное определение".

Таблетки от горла

В начале июля временно были запрещены лекарственные леденцы "Стрепсилс с ментолом и эвкалиптом" серии DG546, производства Реккит Бенкизер Хелскер Интернешнл Лимитед, Великобритания.

Решение о запрете принято из-за несоответствия методов контроля качества по показателям "количественное определение" и "идентификация".