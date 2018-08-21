"Это не рытье под Гройсмана". Луценко предупредил, что готовит дело на главного налоговика страны Продана
Генпрокуратура проводит предварительную работу по уголовному делу против исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Мирослава Продана. Об этом заявил Генеральный прокурор Юрий Луценко в интервью "Украинской правде".
"Я говорю: сегодня в стране процветает контрабанда. Это факт? Владимир Борисович (Гройсман - Прим. Ред.) говорит: "Факт". Я предлагаю такой-то метод борьбы, он говорит "нет, я выбираю другой". О'кей, вы премьер-министр. При этом я обнаруживаю раз за разом огромные проблемы в работе таможенников", - заявил Луценко.
"Я его не публично призывал к смене команды на таможне. Теперь я делаю у вас это публично. Я считаю, что в стране, в которой три года нет руководителя таможенной службы, не может быть порядка на таможнях. Я считаю, что если сейчас назначили очередного исполняющего обязанности, то это ничего не решает. Потому что в тот же день, когда его назначили, на его таможне обнаружили миллионы "контрабаса", - добавил он.
Генеральный прокурор заявил, что у него есть персональные претензии к Мирославу Продану. "Да, у меня есть претензии к Продану. Пока я озвучиваю претензии к множеству случаев по контрабанде, которые допустили его подчиненные. Но сейчас я работаю по делу, в котором у меня есть претензии к нему персональные. В тот момент, когда я получу достаточное количество доказательств, сделаю процессуальное решение. Говорю это раз и навсегда честно - это не значит рытье под Гройсмана", - сообщил Луценко.
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